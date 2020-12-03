بعد أسبوع على رحيله... بيليه يوجه رسالة إلى مارادونا

وجه لاعب كرة القدم البرازيلي بيليه، اليوم الخميس، رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا، في ذكرى مرور أسبوع على رحيله.

وكتب بيليه على حسابه بموقع "فيسبوك" قائلا:"أحبك يا دييغو .. الصديق العظيم.. والعبقري الذي سحر العالم" الذي توفي قبل أسبوع.

وتعد الإشادة بالمتوفى في ذكرى مرور أسبوع على وفاته أمرا شائعا في البرازيل عند الطائفة الكاثوليكية التي ينتمي لها بيليه.

وكان بيليه قد علق، قبل أسبوع عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، على رحيل مارودونا.

وكتب في تغريدة: "يا لها من أخبار محزنة، لقد فقدت صديقا عظيما وخسر العالم أسطورة، لا يزال هناك الكثير مما يمكن قوله، ولكن في الوقت الحالي أتمنى أن يعطي الله القوة لعائلته...وفي يوم من الأيام أتمنى أن نلعب الكرة معا في السماء".

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

​وأعلنت وسائل إعلام أرجنتينية، يوم الأربعاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وفاة أسطورة كرة القدم العالمية، دييغو أرماندو مارادونا.

وقالت صحيفتا "أوليه" و"كلارين" الأرجنتينيتان إن مارادونا وافته المنية عن عمر يناهز الـ60 عاما.

​يعد مارادونا واحدا من أساطير كرة القدم في العالم، إلا أن حياة الأسطورة الأرجنتينية تخللتها العديد من المشاكل الصحية، كادت بعضها تودي بحياته.

وتعرض مارادونا عام 2000 لنوبة قلبية بعد جرعة زائدة من المخدرات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية، حيث خضع بعدها لعلاج طويل في كوبا.