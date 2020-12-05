ميك شوماخر يقترب من لقب "فورمولا 2" في البحرين

وسيشارك نجل مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات في "فورمولا 1"في الموسم المقبل مع فريق هاس الذي يستخدم محركات فيراري.
واحتل ميك شوماخر المركز السابع في سباق السبت بينما جاء إيليوت سادسا. وفقا لـ "رويترز".
وحصل شوماخر، الذي انطلق من المركز 18 متأخرا بتسعة مراكز عن زميله في أكاديمية فيراري، على نقطتين إضافيتين بعد تحقيق أسرع لفة ليحافظ على تفوقه بفارق 14 نقطة دون تغيير.
ويتنافس شوماخر وإيليوت على اللقب في السباق الأخير غدا الأحد على حلبة الصخير.
WOW 😍 A super Schumacher move!@SchumacherMick explored all parts of the new middle sector to get his move done!#SakhirGP 🇧🇭 #F2 pic.twitter.com/2grh18tEiq— Formula 2 (@FIA_F2) December 5, 2020
وفاز يوكي تسونودا سائق رد بول والذي ترعاه شركة هوندا بسباق اليوم أمام الصيني جوانيو تشو ونيكيتا مازبين زميل شوماخر في هاس في الموسم المقبل.
وتقدم تسونودا، الذي من المرجح أن يشارك في الموسم المقبل في "فورمولا 1" مع ألفا تاوري المملوك لرد بول، إلى المركز الثالث في ترتيب بطولة "فورمولا 2".
A disappointing day with P1️⃣8️⃣. We can now only look ahead and do a better job tomorrow. @prema_team @FIA_F2 @insideFDA #essereFerrari #F2 #SakhirGP 🇧🇭 pic.twitter.com/YZtFHG0Oko— Mick Schumacher (@SchumacherMick) December 4, 2020
وضمن بريما الذي يضم شوماخر حصد لقب الفرق للمرة الأولى في "فورمولا 2".
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