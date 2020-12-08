منتخب قطر يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022

وبحسب بيان الاتحاد القطري لكرة القدم، سيخوض المنتخب القطري غمار التصفيات الأوروبية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان.
بيان صحفى حول مشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022. pic.twitter.com/K7uH3pdif2— الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 8, 2020
تأتي مشاركة العنابي في التصفيات، في إطار إعداد منتخب قطر الوطني المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال بعد أقل من عامين من الآن.
بدوره، أعرب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، عن سعادته لمشاركة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، مؤكداً أن المشاركة ضمن المجموعة الأولى تعتبر فرصة مثاليه لتعزيز أداء منتخب بلاده الوطني من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية.
ومن المقرر أن تنظم قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وهي المرة الأولى التي يمنح فيها شرف استضافة هذا الحدث العالمي لدولة في الشرق الأوسط. وسيتم تنظيمه لأول مرة في التاريخ في فصل الشتاء بدلا من الصيف.
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