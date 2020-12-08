منتخب قطر يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى الاتحاد القطري لكرة القدم لمشاركة منتخب قطر الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وبحسب بيان الاتحاد القطري لكرة القدم، سيخوض المنتخب القطري غمار التصفيات الأوروبية ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البرتغال وصربيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان.

بيان صحفى حول مشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022. pic.twitter.com/K7uH3pdif2 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 8, 2020

وفي ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 ممثلاً للدولة المستضيفة؛ فلن تحتسب نتائج مبارياته في ترتيب نقاط المنتخبات في المجموعة الأولى، الذي سيحدد المنتخب المتأهل مباشرة إلى بطولة قطر 2022 ، والمنتخب الذي سيشارك في الملحق المؤهل للمونديال.

تأتي مشاركة العنابي في التصفيات، في إطار إعداد منتخب قطر الوطني المستضيفة للنسخة المقبلة من المونديال بعد أقل من عامين من الآن.

بدوره، أعرب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، عن سعادته لمشاركة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، مؤكداً أن المشاركة ضمن المجموعة الأولى تعتبر فرصة مثاليه لتعزيز أداء منتخب بلاده الوطني من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية.

ومن المقرر أن تنظم قطر كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وهي المرة الأولى التي يمنح فيها شرف استضافة هذا الحدث العالمي لدولة في الشرق الأوسط. وسيتم تنظيمه لأول مرة في التاريخ في فصل الشتاء بدلا من الصيف.