مورينيو يعلق على واقعة "العنصرية" في مباراة سان جيرمان وباشاك شهير... فيديو

علق المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي جوزيه مورينيو، على الواقعة العنصرية، التي شهدتها مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير، أمس، في دوري الأبطال.

قال مورينيو: "هذا موقف سيئ للغاية، يجب محاربة كل أشكال العنصرية، لا يجب تقبل الأمر.. أنا حزين للغاية، لا نرغب في وجود ذلك في كرة القدم".

وتابع: "أعرف حكم الساحة شخصيًا، وليس الحكم الرابع، هو شخص وحكم جيد، وأن يتواجد في مباراة ستصبح أيقونية هو أمر ليس لطيفا".

🗣 "It's a very sad situation, as a football guy I'm very sorry that in my industry that situation happened"



Jose Mourinho speaking about the racist incident that happened during PSG vs İstanbul Başakşehir F.K pic.twitter.com/qwNKVE8saY — Football Daily (@footballdaily) December 9, 2020

وواصل: "على الحكم الرابع أن يوضح الأمر.. بالطبع ارتكب خطأً غير مقبول، لكن يمكنه أن يفتح قلبه ويعتذر، كل شخص في كرة القدم لديه مسؤولية، وعند ارتكاب الأخطاء يجب تحمل المسؤولية".

وأتم المدرب البرتغالي: "ستبقى هذه المباراة أيقونية... مباراة توقفت في دوري أبطال أوروبا، نأمل أن لا يتكرر الأمر مرة أخرى".

وشهدت مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره التركي باشاك شهير أزمة كبيرة، فاحت منها رائحة العنصرية، لتمتد أبعادها إلى السياسة.

#دوري_أبطال_أوروبا



إليكم التفاصيل بالصوت الحي .



توقف مباراة سان جيرمان وإسطنبول باشاكشهر بعد حادثة عنصرية.



اللاعب الكاميروني السابق وعضو الجهاز الفني للفريق التركي إتهم الحكم الرابع بتوجيه ألفاظ عنصريه ضده#beINUCL #باريس_سان_جيرمان_باشاك_شهير#PSGIBFK

✊🏿✊🏾✊🏼 pic.twitter.com/5i9adaGp2K — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 8, 2020

المباراة التي أقيمت، أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة للمجوعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا، لم تستغرق سوى 23 دقيقة فقط، قبل أن ينسحب لاعبو باشاك شهير، اعتراضا على ما وصفوه بالعنصرية ضد أحد أعضاء جهازهم الفني.

في الدقيقة 17 من الشوط الأول، توجه حكم الساحة إلى الحكم الرابع ليسأله من يستحق الطرد، ليرد عليه الحكم الرابع أنه "هذا الفتى الأسود" موجها حديثه إلى بيير أشلي ويبو، مهاجم منتخب الكاميرون السابق، والمدرب المساعد في الجهاز الفني لباشاك شهير.