دورتموند يقيل مدربه فافر عقب خسارة مدوية

قال بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إنه أقال المدرب لوسيان فافر، اليوم الأحد، بعد الخسارة المذلة 5-1 أمام ضيفه شتوتجارت أمس السبت.

وأضاف هانزيواخيم فاتسكه رئيس دورتموند في بيان "نحن ممتنون للوسيان فافر تجاه العمل الذي قام به على مدار آخر عامين ونصف العام حيث قاد الفريق للمركز الثاني في الدوري مرتين. لوسيان فافر فوق أي شكوك كمحترف وإنسان". وفقا لـ "رويترز".

وقال فافر عقب الخسارة "إنها كارثة لم نستحوذ على الكرة، سهلنا الأمور على شتوتجارت. لم نكن صبورين وشتوتجارت استفاد من ذلك.

Borussia Dortmund have parted ways with head coach Lucien Favre.



The club would like to thank Lucien for his dedication and wish him success in his future. pic.twitter.com/eOxSY1w9RY — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 13, 2020

وتلقى نادي بروسيا دورتموند أكبر هزيمة مع المدرب لوسيان فافر الذي يخوض موسمه الثالث مع الفريق.

وأحرز شتوتجارت الوافد الجديد ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق ليسحق مضيفه بروسيا دورتموند 5-1 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أمس السبت ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة خارج ملعبه هذا الموسم.

Stuttgart smash Dortmund in their own stadium 😳 pic.twitter.com/m0ThoHKp5Y — 433 (@433) December 12, 2020

وهذه هي الهزيمة السادسة في ثماني مباريات لدورتموند على أرضه أمام المدرجات الخالية بينما كان خسر مرة واحدة في 32 مواجهة على أرضه مع فافر في حضور الجماهير.

وتراجع دورتموند، الذي فشل في الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري، إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة متقدما بنقطتين على شتوتجارت الذي قفز للمركز السادس.