"نيمار ضد ميسي"... قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن "مواجهات جنونية"

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الاثنين، عن مواجهات "جنونية" بين الأندية المتنافسة.

وتقرر أن يلتقي برشلونة الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره لايبزيج الألماني، وضرب بايرن ميونخ "حامل اللقب" موعدًا من لاتسيو الإيطالي.

كما أوقعت القرعة تشيلسي الانجليزي في مواجهة أتلتيكو مدريد، فيما يلتقي ريال مدريد الإسباني نظيره أتالانتا الإيطالي، وفي بقية المباريات يصطدم مانشستر سيتي ببوروسيا مونشنجلادباخ، فيما يلعب يوفينتوس أمام بورتو، وبوروسيا دورتموند أمام إشبيلية.

Round of 16 draw ✔️



Which tie are you most excited for? 🤩#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/M6AqMYTygN — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020

وكانت شروط القرعة هي ألا يقع فريق ضد آخر كان معه في المجموعة ذاتها بالدور الأول، وألا يصطدم بناد من نفس بلده، ولابد لكل فريق تصدر مجموعته في الدور الأول أن يواجه فريقا احتل وصافة مجموعته.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، أحد أيام 16، 17، 23، 24 فبراير/ شباط من العام المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أيام 9،10، 16، 17 مارس/ آذار، وستقام مباريات الذهاب على ملاعب أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.