بعد تلميحاته بحق الأهلي... الاتحاد المصري يصدر قرارا بحق رمضان صبحي

أصدرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا بحق لاعب بيراميدز المصري، رمضان صبحي، بعد تلميحاته بحق الأهلي وهجومه على حكم مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وانتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز، وشهد اللقاء طرد رمضان صبحي عقب اعتراضه على حكم المباراة.

وكشفت تقارير إخبارية عديدة أن رمضان صبحي وجه إهانات لحكم المباراة لعدم احتسابه ركلة جزاء له، واتهمه بأنه يحابي لألوان معينة، فيما وصفتها التقارير بأنها تلميحات إلى النادي الأهلي.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف رمضان صبحي مباراة واحدة، لحصوله على إنذارين والطرد من مباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري.

كما قررت إيقاف علي ماهر، المدير الفني للمصري مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع الإسماعيلي.

وتقرر كذلك إيقاف طارق أبوالليل، المدير الإداري للنادي الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع المصري.