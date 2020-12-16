إصابة مدرب الأهلي المصري بيتسو موسيماني بفيروس "كورونا" وعزله

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن " مسحة كورونا التي خضع لها موسيماني أثبتت إصابته بفيروس كورونا، قبل مواجهة فريقه مع غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الثانية لمسابقة الدوري العام".

وأوضحت أن بيتسو موسيماني "يخضع لإجراءات العزل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يجري مسحة جديدة خلال خمسة أيام"، مشيرة إلى أن مسحة زوجته ظهرت أيضا إيجابية حالتها، ليتم عزلها هي الأخرى، ضمن إجراءات الوقاية الخاصة.

وتعاقد الأهلي المصري في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (56 سنة) لقيادة الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر ولعب معه الفريق 11 مباراة في كل المسابقات فاز في 10 منها وتعادل في لقاء وحيد مع بيراميدز في الدوري، وتوج ببطولة دوري الابطال الافريقى وكأس مصر.