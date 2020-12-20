هل تلقى منتخب مصر للشباب معاملة سيئة في تونس؟

قال المنسق الإعلامي للمنتخب المصري للشباب وليد ماهر، إن رحلة البعثة إلى تونس كانت صعبة، مشيرا إلى أن الجميع بما فيهم اللاعبين متأثرين بشدة مما حدث.

وبحسب موقع "مصراوي"، أضاف ماهر خلال تصريحات إذاعية، اليوم الأحد: "أجرينا مسحة فور وصولنا إلى القاهرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجتها عصر اليوم".

وأوضح "خضنا رحلة صعبة في تونس، أشعر بالقلق على اللاعبين، الجميع متأثر بما حدث بعد الجهد والتعب المبذول من قبل اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الماضية".

وأكد أن

"ما أُثير عن الجانب التونسي غير صحيح، وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي بذل أقصى ما لديه للإبقاء على المنتخب الوطني، الجميع كان يعلم أن البطولة لن تنجح بدون منتخب مصر".

وأتم قائلا "هذا المنتخب واعد جدا، ومن أفضل المنتخبات التي مرت على الكرة المصرية، ومن حسن حظ البعض تواجدهم في صفوف الفريق الأول لأنديتهم".

وفي وقت سابق،قال حمزة علاء لاعب منتخب مصر للشباب، إنه وزملاءه

لم يجدوا معاملة جيدة من الجانب التونسي، قبل مباراة الفريقين التي تم إلغاءها في دورة شمال أفريقيا. وفقا لموقع "يالا كورة".

يذكر أن منتخب مصر لم يشارك في مباراتي ليبيا وتونس بسبب إصابة 14 لاعبا ضمن صفوفه بفيروس كورونا.

وعادت بعثة منتخب مصر للشباب إلى القاهرة مساء أمس السبت، بعد قرار عدم استكمال المنافسات قبل مواجهتي المغرب والجزائر.