ريال مدريد يرد على تصريحات محمد صلاح ويصفه بـ"أحد أفضل لاعبي الكوكب"

أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، أن فريق ريال مدريد بدأ التحرك رسميا من أجل اللاعب المصري محمد صلاح، بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها علاقة نجم ليفربول، ومدربه الألماني يورغن كلوب، وتصريحاته الذي لم يعلن فيها نفيا صريحا لإمكانية الرحيل عن النادي.

ونقلت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، عمن وصفته بأنه "مصدر مقرب" من محمد صلاح، تأكيده أن "نادي ريال مدريد يمتلك حاليا اتصالا وثيقا مع ممثلي اللاعب"، لافتا إلى أن "هناك اهتماما بالتعاقد معه".

وأضافت الشبكة الإسبانية، أن "فكرة الانتقال إلى النادي الملكي موجودة لدى صلاح، وأن كل شيء سيتضح بعد انتهاء الموسم الجاري"، مشيرة إلى أن ممثل اللاعب المصري أكد أن ريال مدريد قدم بالفعل عرضا لضم صلاح، قبل عدة أشهر، لكن فكرة الانتقال أصبحت الآن أكثر واقعية من أي وقت مضى.

وأشارت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إلى أن "رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يعتبر "النجم المصري محمد صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب".

وأجرى محمد صلاح حوارا مع صحيفة "آس" الإسبانية، تطرق فيه إلى شعوره بخيبة أمل بعدما حرم من حمل شارة قيادة الفريق أمام ميتلاند في المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، ومنحها إلى ترينت ألكسندر أرنولد، وقال: "أشعر بخيبة أمل لكن الأمر يعود إلى المدرب".

وتعليقا على إمكانية انتقاله إلى أحد عملاقي إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة، أجاب صلاح: "اعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا.. أستطيع القول بأن كل شيء في يد النادي حاليا".

من جانبه، علق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على حديث اللاعب المصري، محمد صلاح، وقال:"ليس لدي شيء كي أقوله وكل شيء بخير من جانبي"، وذلك حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.