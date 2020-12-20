بعثة النادي الأهلي المصري تصل النيجر لمواجهة فريق سونديب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، إلى عاصمة النيجر، نيامي، استعدادا لمواجهة فريق سونديب بطل النيجر، الأربعاء المقبل.

وتأتي المواجهة بين الفريقين ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حسبما ذكر موقع " الوطن سبورتس".

وتشمل بعثة الفريق 21 لاعبا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي.

وتضم أيضا: "محمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير".

وكانت البعثة غادرت مطار القاهرة، عصر اليوم الأحد، على طائرة خاصة، في رحلة استغرقت نحو ٦ ساعات.

وفي وقت سابق كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن عدد من اللاعبين سيتغيبون عن رحلة الفريق بسبب اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وهم: "عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة ورامى ربيعة".