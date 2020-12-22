الدوسري يحسم قراره النهائي بشأن الاحتراف

كشف سالم الدوسري، نجم نادي "الهلال" السعودي، قراره النهائي في الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، في "الميركاتو" الشتوي القادم، من أجل الاحتراف.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، قال الدوسري في تصريحات تلفزيونية، بعد فوز "الهلال" على "القادسية"، بثلاثة أهداف لواحد، في دوري المحترفين، إن "الاحتراف مهم جدا له خلال الفترة القادمة".

وأضاف أن "الهلال هو من اكتشفه وأوصله إلى النجومية، لذلك سيبذل أقصى جهد لخدمته".

وأتم قائلا "الهلال سيبقى أولوية بالنسبة لي".

يذكر أن صاحب الـ29 عامًا، مرتبط مع "الهلال" بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022، ولا يحق له الرحيل إلى أي ناد إلا بموافقة إدارة "الهلال".

ولم يرحل الدوسري، عن "الهلال"، طوال مسيرته، إلا في الفترة من يناير إلى يونيو 2018، عند إعارته إلى فياريال الإسباني.