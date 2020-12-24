كلوب: صلاح سعيد ومستمتع بوقته في ليفربول

علق يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على أوضاع مهاجم الفريق محمد صلاح، بعد تردد تكهنات عن رغبة الأخير في الرحيل عن النادي.

ونقلت "رويترز"، اليوم الخميس عن كلوب أن صلاح في حالة مزاجية جيدة، وسعيد، ويستمتع بوقته في ليفربول.

وأشار إلى أن اللاعب المصري كان يضحك كثيرا اليوم خلال التدريبات، معتبرا أن هذا هو الشيء الأكثر أهمية.

ونفى مدرب ليفربول تقارير لوسائل إعلام تتحدث عن رغبة النجم المصري في الرحيل عن النادي.

وكان مهاجم ليفربول قد أعرب في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية قبل أيام عن إعجابه بالعملاقين ريال مدريد وبرشلونة، الأمر الذي عزز تكهنات وسائل إعلام بريطانية عن رغبته في الانتقال.

وقال صلاح خلال المقابلة: "أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة ناديين كبيرين. لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل. سؤال الانتقال إلى إسبانيا سؤال صعب. كل ما أستطيع قوله الآن هو أن كل الموضوع بيدي ليفربول".

اعتبر خبير كرة القدم الإسبانية ألفارو مونتيرو، أن تصريحات صلاح "فتحت الباب لانتقال قريب إلى إسبانيا"، فيما تنبأ خبير كرة القدم الإنجليزي واللاعب الدولي السابق غاري نيفيل، برحيل صلاح قريبا.

يذكر أن صلاح جلس على مقاعد البدلاء في الفوز 7-0 على كريستال بالاس قبل أيام، إلا أنه أحرز هدفين بعد مشاركته بديلا.