لاعب في "مانشستر يونايتد": المباريات بلا جمهور تشبه التدريبات

نقلت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي" الصادرة في بلغراد (عاصمة صربيا) عن نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي قوله، اليوم الجمعة، إن جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التي تقام دون جمهور تشبه التدريبات.

ولم يسمح بالحضور الجماهيري عند استئناف مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في يونيو/ حزيران الماضي بعد توقفها في مارس/ آذار بسبب فيروس كورونا؛ وفقا لـ "رويترز".

وخلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري سمح في بعض مناطق انجلترا بحضور ما يصل إلى ألفي مشجع في كل مباراة. لكن مع تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس سريع الانتشار مؤخرا سيكون بوسع فريقي ليفربول وإيفرتون فقط استقبال الجمهور في ملعبيهما بداية من الأسبوع المقبل.

وقال ماتيتش "أصبحت جميع المباريات متشابهة تماما وهي تشبه التدريبات في ظل عدم وجود جمهور في الملاعب.

"بسبب جائحة كوفيد-19 الأوضاع أصبحت مختلفة كثيرا وأنا على ثقة بأن ليفربول لم يكن ليخسر 7-2 أمام أستون فيلا لو كان الجمهور حاضرا.

"صمدت كرة القدم والدوري مستمر لكني أشتاق كثيرا لصخب الجمهور ورد فعله في المدرجات".

وقال ماتيتش (32 عاما) إنه يحلم بالفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مع فريقه الحالي بعد تتويجه باللقب مرتين في صفوف تشيلسي اللندني في عامي 2015 و2017.

وأضاف لاعب الوسط الصربي "أتمنى أن أستمر في اللعب على المستوى الأعلى لأربع أو خمس سنوات قادمة". وفقا لـ "رويترز".

ولم يفز يونايتد بلقب الدوري الانجليزي الممتاز منذ 2013 في أخر موسم لمدربه الأسبق أليكس فيرجسون.

وحاليا يحتل الفريق المركز الثالث بين فرق الدوري العشرين برصيد 26 نقطة من 13 مباراة متخلفا بخمس نقاط عن ليفربول حامل اللقب وصاحب الصدارة الذي لعب 14 مباراة.

وسيحل يونايتد ضيفا على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني (برصيد 27 نقطة من 14 مباراة) غدا السبت.