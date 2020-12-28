إعلام: صن داونز يطلب من الأهلي 5 ملايين دولار لترك سيرينو

قالت مصادر في النادي الأهلي المصري إن فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، طلب من الأهلي 5 ملايين دولار لإنهاء صفقة لاعبه الأوروغواياني جاستون سيرينو.

وعبر بيان رسمي أكد الفريق الجنوب إفريقي أنه أغلق المفاوضات مع الأهلي بشأن "سيرينو"، معللا أن الفارق المادي بين ما يطرحه الأهلي وما يريده صن داونز كبير، غير أن مصادر بـ "الأهلي" أكدت أن النادي سيحاول الوصول إلى حل يرضي الطرفين.

يذكؤ أن الأهلي المصري كان قد حاول ضم "سيرينو"، البالغ من العمر 29 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أنه وبعد بيان النادي الجنوب إفريقي فإن الأمور يبدو أنها في طريقها إلى التوقف.

وقال صن داونز في بيانه: "يعلن نادي ماميلودي صن داونز، إنهاء المفاوضات مع الأهلي بشأن صفقة جاستون سيرينو، لأن الناديين بعيدين كل البعد عن بعضهما البعض بشأن رسوم انتقال اللاعب".

وأضاف البيان: "العلاقات الطيبة بين رئيس النادي الأهلي السيد محمود الخطيب ورئيس ماميلودي صن داونز باتريس موتسيبي ستتواصل ولكن لا فائدة أو غرض من مواصلة المناقشات حول جاستون سيرينو".

وتابع: "سيستمر صن داونز في إطلاق سراح لاعبيه إلى دول أوروبية وإفريقية والدول الأخرى كما سبق وفعل، لكن يجب أن تكون رسوم الانتقال ملائمة لأن صن داونز يدفع أموالًا كبيرة للاستحواذ على اللاعبين"، مؤكدا: "يجب أن يركز سيرينو الآن على مستقبله في النادي".

وكانت مصادر بالأهلي المصري قد أكدت سابقا أن النادي قدم عرضاً رسمياً بمبلغ 2.5 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب.

يذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني كان قد طالب بضم اللاعب الأوروغواياني جاستين سيرينو من فريق صن داونز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتجدر الإشارة إلى أن سيرينو غاب عن مباريات فريقه خلال الفترة الأخيرة وكان آخرها مباراة دوري أبطال أفريقيا.، وقالت تقارير إعلامية إن غيابه كان محاولة للضغط على إدارة ناديه من اجل إتمام صفقته مع "الأهلي".