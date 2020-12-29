بسبب كورونا... أزمة في الدوري الإنجليزي

فبحسب صحيفة "ديلي ستار" طالب فريق "إيفرتون" بالحصول على "الكشف الكامل" عن "فوضى الإصابات" بفيروس كورونا في فريق مانشستر سيتي.

وصدر بيان جديد مساء الاثنين بعد تأجيل مباراة الفريقين قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وبحسب "ديلي" فقد جاء ذلك بعد تأكيد إصابة 7 أعضاء على الأقل من فريق السيتي بفيروس كورونا، هم كايل ووكر وجابرييل جيسوس بالفيروس في يوم عيد الميلاد ، مع اختبار آخر أظهر أن خمسة لاعبين آخرين على الأقل من سيتي أصيبوا بالفيروس.

يذكر أن قرارا سابقا كان قد صدر في الدوري الإنجليزي الممتاز يؤكد أن المباريات لن تؤجل ولا ينبغي إلغاؤها بسبب الحالات الإيجابية.

وجاء في بيان ايفرتون، الذي نُشر على موقع النادي على الإنترنت، ما يلي: "يأسف نادي إيفرتون لكرة القدم على تأجيل مباراة الليلة ضد مانشستر سيتي - ليس فقط لمشجعي 2000 الذين كانوا سيحضرون ، ولكن للمشجعين في ميرسيسايد وفي جميع أنحاء العالم.

وأكد البيان أن لاعبي إيفرتون كانوا "مستعدين للمباراة، وكذلك طاقم الفريق والجميع في جوديسون".

وشدد قائلا: "بينما سيحظى إيفرتون دائمًا بالسلامة العامة في المقام الأول، فإننا سنطلب الكشف الكامل عن جميع المعلومات التي قدمها مانشستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يتمكن النادي من توضيح سبب اتخاذ هذا القرار."

وقد تحدثت وسائل إعلامية عن سبب الإصابات الكثيرة في صفوف مانشيستر سيتي بأن الشك يحوم حول الفندق الذي أقام في الفريق في رحلته الأخيرة إلى لندن.

وفي سياق آخر تأكد عدم استبعاد فريق مانشستر سيتي من كأس رابطة المحترفين "كاراباو" إذا لم يتعاف لاعبوه من إصابات كورونا قبل نصف النهائي أمام مانشستر يونايتد.

وتنص اللائحة على استبعاد أي فريق لم يتمكن من لعب أي مباراة بسبب إصابات كورونا، ولكن ذلك حتى الدور الرابع فقط في البطولة، وهو ما لاينطبق على السيتي في نصف النهائي.