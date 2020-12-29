باريس سان جيرمان يقيل رسميا المدرب توخيل

أعلن باريس سان جيرمان في بيان اليوم الثلاثاء، إقالة المدرب توماس توخيل تاركا الفريق في المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر أولمبيك ليون.

وقال ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان "أود توجيه الشكر لتوماس توخيل وطاقمه على كل شيء قدموه للنادي".

وأضاف "منح توماس الكثير من الطاقة والشغف لعمله وسنتذكر بالطبع اللحظات الجيدة التي عشناها سويا وأتمنى له التوفيق في المستقبل"؛ وفقا لـ "رويترز".

ودخل الألماني توخيل، في أزمة مع ناديه والإعلام الفرنسي في الساعات الماضية بعد تصريحاته مع "SPORT1" عن صعوبة التدريب في النادي، التي تراجع عنها وقال إنه تم ترجمتها بشكل غير صحيح، بحسب ما نقل موقع "غول".

Rival watch: PSG, Barça's opponent for the Champions League round of 16, have sacked their manager Thomas Tuchel. pic.twitter.com/KLN2K0s1ka — barcacentre (@barcacentre) December 29, 2020

ويقود توخيل النادي الباريسي منذ 2018، وقاده لاكتساح بطولة الدوري المحلي وإلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بالإضافة لعدة ألقاب محلية أخرى.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان، توصل إلى اتفاق نهائي مع بوكيتينيو، مدرب توتنهام هوتسبر الإنجليزي السابق.

After days and days of speculation, PSG have finally confirmed the sacking of Thomas Tuchel. — Goal News (@GoalNews) December 29, 2020

وسبق ولعب بوكيتينيو في صفوف باريس سان جيرمان، كمدافع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.