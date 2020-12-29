الأهلي المصري يعلن نتائج مسحة كورونا للسولية وقفشة وربيعة

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ، اليوم الثلاثاء، عن نتائج مسحة كورونا لرامي ربيعة ومحمد مجدي "قفشة" وعمرو السولية، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وكان الثلاثي قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، قبل سفر بعثة الفريق إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ونقل الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن عبدالحفيظ، قوله، إن مسحة الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة جاءت سلبية، معلنا تعافيهما من فيروس كورونا.

وأضاف أن ربيعة وأفشة سينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من غد الأربعاء، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقبلة بالدوري.

وفي السياق، أوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن نتيجة مسحة السولية جاءت إيجابية مرة أخرى.

وأفاد بأنه من المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد موقفه من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق بعد التأكد من سلامته وتعافيه من الإصابة بالفيروس.

يذكر أن الأهلي سيلتقي مع وادي دجلة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.