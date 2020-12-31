الزمالك: هذا هو شرطنا لرحيل مصطفى محمد في يناير

قال نادي الزمالك المصري إنه لا يمانع في رحيل مهاجمه مصطفى محمد للاحتراف في موسم الانتقالات الشتوي في شهر يناير بشرط واحد.

وبحسب مواقع رياضية مصرية قال عصام سالم المتحدث باسم النادي إن إدارة ناديه لا تمانع رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق في انتقالات يناير بشرط وصول عرض مُرضي للنادي وللاعب.

وأكد سالم على أن الزمالك لن يمانع في رحيل مصطفى محمد في يناير إذا تلقينا عرضًا يُرضي طموحات اللاعب والنادي.

وشدد المتحدث الرسمي على أن عرض فريق سانت إتيان الفرنسي لم يكن مُرضيًا بالنسبة للزمالك.

وعن ما صاحب غياب المهاجم الزملكاوي مصطفى محمد عن تدريبات فريقه قال سالم: "بحسب تصريحات الطبيب فقد كان اللاعب يعاني من آلام في ظهره".

لكن سالم استدرك وأرجع الغياب لسبب آخر قائلا: "لكن من وجهة نظري الشخصية أن اللاعب كان يعاني من ضغوط نفسية بسبب تلك الأجواء"، لافتا إلى أن تلك المرحلة قد انتهت وعاد اللاعب للانتظام في التدريبات.

يذكر أن فريق الزمالك يستعد الىن لمواجهة فريق إنبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري WE المصري.

يشار إلى أن لغطا كبيرا كان قد اكتنف الحديث عن احتراف مصطفى محمد والعروض التي تلقاها خلال الأيام الماضية.

حيث قال المتحدث باسم الزمالك عصام سالم قبل أسبوع إن مصطفى محمد تلقى عرضا من فريق سانت إيتان الفرنسي بمبلغ 3.5 مليون يورو، معتبرا أنه مبلغ قليل، ومؤكدا أن الزمالك يريد الحصول على 5 ملايين للموافقة، ويكون البيع عقب الأولمبياد.

وبعدها قال الإعلامي خالد الغندور إن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك رفض 100 مليون جنيه، كعرض للانتقال إلى فريق بيرميدز المصري.

وأكد في برنامجه "زملكاوي" المعروض على قناة الزمالك الفضائية أنه وقبل وصول عرض سانت إيتيان الفرنسي لضم مصطفى محمد، تقدم بيراميدز بعرض للاعب براتب 30 مليون جنيه في الموسم، أي ما يوازي 100 مليون جنيه في ثلاثة أعوام".