تركي آل الشيخ: رفضت ضم مصطفى محمد وهذه حقيقة إفساد صفقة سيرينو.. فيديو

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن رفضه ضم نجم الزمالك المصري، مصطفى محمد لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الشيخ في تصريحات بثت على صفحته بموقع "فيسبوك"، إنه رفض فكرة العودة للعمل في مصر.. كما أنه طرحت عليه فكرة ضم مصطفى محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر لنادي ألميريا الإسباني، ولكنه رفض تجنبا للجدال".

حقيقة إفساد صفقة سيرينو

وحول اقتراب نجم صن داونز، الأوروغوياني جاستون سيرينو من الانتقال للهلال السوداني قال آل الشيخ، "أنا مندهش من أنباء يرددها البعض أنني أفسدت صفقة انتقال سيرينو للأهلي، من أجل ضمه للهلال، والحقيقة أن هذا لم يحدث إطلاقا، ولا أعلم لماذا يتم الزج باسمي وحدي في هذه الأمور".

واختتم: "أنا جاهز لدعم الأهلي بأي صفقة يريدها ولكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.. إذا طلب مني ذلك فسأدعم الأهلي وفي النهاية أنا مشجع للفريق الأحمر، وكل التوفيق للأهلي والهلال السوداني".





وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، يوم الأحد، بشكل رسمي عن قبوله الرئاسة الشرفية للهلال السوداني، حيث يخطط لدعم الفريق بلاعبين سوبر خلال الفترة المقبلة.