يصل غدا... الأهلي يستعين بـ"محلل أداء" جنوب أفريقي

أتم النادي الأهلي تعاقده مع يوشا فالدويا ليعمل ضمن الجهاز الفني للفريق، كمحلل أداء.

ومن المقرر بحسب وسائل إعلام رياضية أن يصل الجنوب أفريقي يوشا فالدويا، إلى القاهرة غدا السبت لبدء مهمته مع الفريق.

وقالت مصادر إن التعاقد مع محلل الأداء الجديد جاء بطلب من المدير الفني بيتسو موسيماني، من أجل الاستعانة به في الجهاز الفني الحالي.

وكان يوشا قد عمل كمحلل أداء من قبل مع منتخب جنوب أفريقيا، كما شغل نفس المنصب في فريق أورلاندو بايرتس.

ومن المعلوم أن الأهلي يضم في جهازه الفني محللي أداء آخرين هما المصري أحمد سليمان والجنوب أفريقي موسى ماتلبا، على أن يكون يوشا هو محلل الأداء الثالث بالجهاز المعاون لموسيماني.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي سيواجه مساء اليوم الجمعة فريق وادي دجلة، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز.