"باريس سان جيرمان" يعين بوكيتينو خلفا للمدرب توخيل

أعلن بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم "باريس سان جيرمان"، في بيان له اليوم السبت، تعيين مدرب جديد خلفا للمدرب السابق توماس توخيل.

وتعاقد بطل الدوري الفرنسي الممتاز مع المدرب ماوريسيو بوكيتينو، مدرب "توتنهام هوتسبير" السابق، حتى تاريخ يونيو / حزيران من عام 2022 القادم.

وابتعد المدرب الأرجنتيني عن الأضواء منذ إقالته من "توتنهام" في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 عند خسارته أمام منافسه المحلي "ليفربول".

وقال بوكيتينو، في بيان نقلته "رويترز": "أنا سعيد وفخور بكوني المدرب الجديد لباريس سان جيرمان"، وأضاف: "أود توجيه الشكر لإدارة النادي على ثقتها في. كما تعلمون فالنادي له مكانة خاصة في قلبي".

وبين بوكيتينو أنه يعود إلى النادي "بطموح كبير وتواضع" وأنه "متحمس للعمل مع مجموعة من أفضل المواهب في العالم" وأن لديه ذكريات رائعة في بارك دي برينس.