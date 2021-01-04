ربيع ياسين عن أزمة منتخب الشباب المصري مع كورونا: هناك أكاذيب كثيرة

أصدر الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني السابق لمنتخب الشباب المصري، بيانا أكد فيه أن الأزمة الأخيرة لمنتخبه اكتنفتها أكاذيب كثيرة من قبل البعض.

وتحفظ ياسين في بيانه الذي نقله موقع "يلا كورة" المصري، على تناول البعض اسمه وسيرته وأخلاقه التي يعلمها الجميع تناولا لا يليق ببعض وسائل الإعلام.

وأكد البيان على أن هناك تعمدا للكذب، وتحايلا للتنصل من المسؤولية، مشددا على أنه "لن ينحدر إلى الرد عليها" لأن "تاريخه لا يسمح بذلك".

لكن ياسين شدد على تمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما وصفه بـ"أي خروج على النص"، مشيرا إلى أنه كلف "المستشار القانوني الخاص بالتعامل الفوري مع الموقف".

يشار إلى أن أزمة كانت قد وقعت في صفوف منتخب الشباب بعد تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين، أدت إلى عدم استكمال مشاركاتهم في بطولة دورة شمال أفريقيا التي استضافتها تونس.

وكان وليد منظور طبيب منتخب مصر للشباب، قال إن ربيع ياسين كان السبب الرئيسي في كثرة إصابات لاعبي الفريق بفيروس كورونا قبل المشاركة في دورة شمال أفريقيا.

وقد أكد عمر ربيع ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن والده تقدم ببلاغ ضد الطبيب وليد منظور.

وقال عمر: يتقدم الكابتن ربيع ياسين ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب الطبيب منظور حيث وصلت إلى حد السب والقذف والتشهير وتم تكليف المستشار محمد رشوان باتخاذ اللازم قانونا.

يتقدم الكابتن ربيع ياسين ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب الطبيب منظور حيث وصلت إلى حد السب والقذف والتشهير وتم تكليف المستشار محمد رشوان باتخاذ الازم قانونا — Omar Rabie Yassin - عمر ربيع ياسين (@omarrabieyassin) January 4, 2021

واوضح البيان أن ياسين تقدم بتقرير مفصل عن الجوانب الخاصه بعمله كمدير فني، كطلب لجنه تقصي الحقائق المعنية بالأمر فضلا عن تقدمه باستقالته الرسميه في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣.

وأشار إلى أنه وحتى تاريخه لم يصدر أي قرار رسمي أو توصية رسمية من تلك اللجنة أو الاتحاد المصري لكره القدم حتى يتسنى لـ"ياسين" اتخاذ الموقف المناسب.

وختم المدير الفني السابق بيانه قائلا: "في النهايه تزول الأسماء ويبقى علم مصر عاليا خفاقا حفظ الله مصر وشعبها".