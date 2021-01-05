"موسيماني" يرفض رحيل محمد شريف إلى الدوري البرتغالي

قالت مصادر داخل النادي الأهلي إن المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني قد رفض رحيل اللاعب محمد شريف إلى الدوري البرتغالي.

وبحسب "الوطن سبورت" المصرية، فقد أكدت مصادر داخل النادي أن موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفض فكرة رحيل محمد شريف، على سبيل الإعارة، إلى فريق سبورتنج براجا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت المصادر أن اللاعب كان قد تلقى مفاوضات شفهية من إحدى شركات التسويق خلال الفترة الماضية، تعرض عليه الإعارة إلى سبورتنج براجا، حتى نهاية الموسم الجاري.

يشار إلى أن شريف كان قد تألق الموسم الماضي، وظهر بشكل جيد مع الأهلي، في المباريات التي خاضها في الدوري حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن موسيماني، رفض مجرد الحديث عن رحيل شريف، خلال فترة الإنتقالات الحالية، مؤكدا أنه أصبح واحدا من أهم لاعبي الفريق بالنسبة له خلال الموسم الحالي.

وأكدت أن موسيماني، أبلغ الإدارة بحاجته لكل اللاعبين الذين جرى قيدهم في القائمة المحلية، مطالبا بعدم رحيل أي لاعب خاصة في الهجوم.

وكان شريف قد سجل مع ناجيه ثلاثة أهداف منذ انطلاق موسم الدوري العام في نسخته الأخيرة.

جدير بالذكر أن الأهلي يستضيف اليوم في السابعة مساء، فريق سونيديب بطل النيجر، في مباراة الإياب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن فاز عليه في مباراة الذهاب بهدف بلا رد.