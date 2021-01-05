بسبب تقرير الحكم... إيقاف مهاجم بيراميدز 8 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري، أنها قررت إيقاف المهاجم الفلسطيني الدولي محمود وادي لاعب فريق بيراميدز، لمدة 8 مباريات.

وبحسب موقع "الوطن سبورت" المصري فإن القرار تضمن تغريم اللاعب 100 ألف جنيه، بسبب طرده في مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي، بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز بيراميذز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واوضح الاتحاد أن قراره جاء بناء على تقرير الحكم الذي أكد أن اللاعب سبه بعد طرده جراء تدخل عنيف.

من جهته أبدى نادي بيراميدز اعتراضه على القرار، مؤكدا أن مراجعة الفيديو الخاص بلقطة طرد محمود وادي، يتبين أن الحكم محمود ناجي، ذهب لمراجعة لقطة التحام المهاجم مع مدافع الإنتاج الحربي، واتخذ قراره بوجود لعبة عنيفة وقرر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب.

وأوضح أن "وادي"، توجه مباشرة خارج الملعب دون أي اعتراض على قرار الحكم احتراما للقرار ولعدم إضاعة الوقت، خاصة وأن الفريق كان متأخرا بهدفين مقابل هدف.

ووصف بيراميدز القرار بأنه "ظلم بين وقع على مهاجمه في تقرير الحكم" مؤكدين أن اللاعب لم يكن يقصد الضرب بدون كرة وكان احتكاكا عاديا، قائلين: وادي لم يتناقش مع الحكم بعد القرار نهائيا وخرج مباشرة وبدون اعتراض على الكارت الأحمر".

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز، سيلتقي الليلة في السادسة والنصف، مع فريق الاتحاد الليبي، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.