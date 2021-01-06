الاتحاد السعودي لكرة القدم يقاضي إعلاميين بسبب "تغريدات بها تجاوز"

أعلنت الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنها بدأت بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة برصد التجاوزات غير القانونية من بعض الإعلاميين تجاه عدد من العناصر التي تدخل ضمن دائرة العمل بالاتحاد ورفع قضايا رسمية بهذا الشأن.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، أشارت الإدارة إلى أن حرية التعبير والتعليقات الإعلامية والجماهيرية لا تعطي الحق بالتجاوز اللانظامي على العناصر التي تدخل ضمن دائرة العمل باتحاد الكرة سواء من إعلاميين أو غيرهم.

وأوضحت أن القضايا المرفوعة جاءت بعد رصد وتدقيق لمحتواها غير النظامي حماية لمكونات وسمعة الاتحاد السعودي لكرة القدم

وأكدت أن الاعتذارات المتتالية لا تعني إسقاط حق أحد من عناصر اتحاد الكرة، بل هي خطوة مفتوحة الخيارات وفقًا لمعطيات التجاوزات غير القانونية خاصة تلك التي تدخل بالذمم وإهدار الكرامة الشخصية والعملية والإساءة المقصودة وإثارة الرأي العام.

وأفادت بأن الاتحاد فتح أبوابه لكافة الإعلاميين وأجاب على كافة استفساراتهم تقديرا لهم وللجماهير، وهو عمل يسعد به كافة العاملين باتحاد الكرة، إلا أن التجاوزات غير القانونية ستكون حتما تحت طائلة الأنظمة الرسمية المتبعة.

وقالت الإدارة إن الانتقادات الهادفة هي مرآة العمل ويهم اتحاد الكرة سماعها والاطلاع عليها ومناقشتها ورصدها كشراكة كروية إعلامية تعطي للإعلام صورته المضيئة.

ووفقا للصحيفة، اعتذر عدد الإعلاميين الرياضيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن تغريدات سابقة قاموا بكتابتها ونشرها حملت تجاوزا للتعبير حول القضايا الكروية، بعد أن بدأ اتحاد الكرة السعودي برصد التجاوزات ورفع قضايا رسمية بهذا الشأن.