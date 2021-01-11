مصادر في الأهلي المصري: مروان محسن باق ولن يعار

قالت مصادر في النادي الأهلي المصري إن مهاجمي الفريق مروان محسن وصلاح محسن باقيان ضمن صفوفه ولن يعارا في فترة الانتقالات الشتوية .

وبحسب موقع "يلا كورة" المصري فقد أكدت مصادر في النادي الأهلي، أنه "تم الاستقرار على بقاء صلاح ومروان بين صفوف الفريق، لن يتم إعارة أي لاعب من الثنائي في الفترة الحالية".

وكان اللاعب أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي قد أعير مؤخرا وحتى نهاية الموسم لنادي سيراميكا كليوباترا.

وعن مشكلة مهاجم الفريق السابق أليو بادجي قالت المصادر إن "الأهلي عندما قام برفع إسم أليو بادجي من القائمة وقت التعاقد مع بدر بانون، قام اللاعب بالتوقيع على مستند بأن الأمر جاء بناءً على رغبته دون أي مشاكل".

وأوضحت المصادر أن "ما وقع عليه بادجي يفيد بأنه خارج قائمة الأهلي بعلمه ودون مشاكل وأنه يريد الخروج معاراً، ورفع إسمه مبكراً جاء لفارق توقيت فترة الانتقالات بين مصر وأوروبا".

جدير بالذكر أن أنباء قد تواترت تفيد بقرب بادجي من التوقيع لنادي أنقرة جوتشو التركي لنهاية الموسم.