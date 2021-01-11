شاحنات "كاماز" الروسية تحتل المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الثامنة من داكار

حصلت أطقم فريق "كاماز-ماستر" الروسي على الجائزة الكاملة في تصنيف الشاحنات في المرحلة الثامنة من رالي داكار -2021، الذي يقام في المملكة العربية السعودية.

واحتل الرياضي أنطون شيبالوف المرتبة الأولى، بقطعه مسافة 375 كم خلال 3 ساعات و19 دقيقة و40 ثانية.

وحصل طاقم أندريه كارجينوف على المركز الثاني (+2 دقيقة و19 ثانية)، وتلاه طاقم دميتري سوتنيكوف في المركز الثالث (+2.28 دقيقة).

كما احتل طاقم كاماز آخر بقيادة أيرات مارديف (+10.37 دقيقة) المرتبة السابعة.

ويستمر طاقم سوتنيكوف في التقدم حسب التصنيف العام (32 ساعة و 34 دقيقة و 18 ثانية)، يليه طواقم شيبالوف (+43.28 دقيقة) ومارديف (+1 ساعة و 13 دقيقة و 15 ثانية).