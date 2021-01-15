روني ينهي مسيرته في الملاعب ليصبح مدربا لديربي كاونتي

أعلن نادي "ديربي كاونتي" المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة، أن وين روني، مهاجم إنجلترا و"مانشستر يونايتد" السابق أنهى مسيرته في الملاعب بعد تعيينه مدربا للفريق.

وقاد روني (35 عاما) الفريق مؤقتا مع الاستمرار في اللعب، لكنه الآن سيركز على مهمته التدريبية بشكل كامل. وفقا لـ "رويترز".

وقال روني في بيان "الحصول على فرصة لاستكمال مسيرة برايان كلوف وجيم سميث وفرانك لامبارك وفيليب كوكو، شرف كبير ويمكنني أن أعد الجميع بالالتزام التام نحو النادي والجماهير.

"أنا وطاقم العمل المعاون لن ندخر جهدا لاستغلال الإمكانات التي شهدتها على مدار آخر 12 شهرا في هذا النادي التاريخي".