مدرب ليفربول يتحدث لأول مرة عن النتائج السلبية وتأثرها بدفاعه عن لقب "البريمر ليغ"

تحدث مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، لأول مرة عن نتائج الفريق السلبية في الفترة الأخيرة، وعن تأثرها في دفاع "الريدز" عن لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمر ليغ".

وقال كلوب في مؤتمر صحفي نقله الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم الجمعة، إنه لا يشعر بالقلق بشأن ما إذا كانت نتيجة مباراة الصدارة مع مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي ستؤثر في السباق على اللقب.

ويفصل بين المتصدر يونايتد وليفربول، أنجح فريقين في الدوري، ثلاث نقاط قبل مباراة يوم الأحد على ملعب آنفيلد حيث لم يخسر فريق كلوب منذ أبريل/ نيسان 2017.

ومع ذلك، قال كلوب إنه "لا يشعر بالقلق بشأن سجله على أرضه أو أن يونايتد يسرق مسيرة في سباق اللقب، حيث لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في الموسم مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث أيضًا في السباق".

وتابع بقوله "الفوز في مباراة في كرة القدم والفوز على يونايتد كاف في حد ذاته، وليس من الضروري أن يكون هناك عنصرا خاصا أن نلعب على أرضنا ونريد الفوز".

واستمر مدرب الريدز بقوله "لا توجد إضافات إضافية في اللعبة، لأنهم في الوضع الذي هم عليه. إنهم يستحقون النقاط التي حصلوا عليها حتى الآن ولدينا نقاطنا".

واستدرك قائلا "مانشستر سيتي يتأخر بمباراة واحدة وهو قريب جدًا أيضًا... لا نفكر باستمرار في الفرق الأخرى، نحاول فقط الفوز بمباريات كرة القدم ويونايتد جيد، لقد كانوا دائمًا كذلك."

وقال ماركوس راشفورد مهاجم يونايتد إن المدرب السابق جوزيه مورينيو ساعده على أن يصبح أكثر "ذكاء" في منطقة الجزاء للفوز بركلات الترجيح، لكن كلوب قال إنه لم ينصح لاعبيه قط بفعل الشيء نفسه.

وعن ذلك قال كلوب: "استطيع أن أقول بصدق 100٪ أنني لم أذكر أي شيء من هذا القبيل لأي لاعب عملت معه"، جاءت تصريحات مدرب ليفربول، خلال شرحه كيف كان شعوره صعبا عندما حُرم ساديو ماني من ركلة جزاء في الخسارة 1-0 أمام ساوثهامبتون.

وأتم بقوله "ليس اللاعب هو الذي يتخذ القرار سواء كانت ركلة جزاء أم لا، إنه الحكم".