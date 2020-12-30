لسبب قهري... إقامة مباريات ليفربول وإيفرتون على أرضهما دون جماهير

قال ناديا ليفربول وإيفرتون، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول، إنهما سيستضيفان مبارياتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم دون جماهير.

وأرجع نادي ليفربول، بحسب بيان على موقعه الرسمي، أن هذا يأتي بسبب قهري، عقب تراجع مدينة ليفربول للمستوى الثالث من القيود البريطانية المفروضة بسبب جائحة "كوفيد-19".

وسيخوض ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمرليغ" مبارياته الثلاث المقبلة خارج أرضه، بما في ذلك مواجهة أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

لكن النادي قال إن مباراته المقبلة في أنفيلد أمام مانشستر يونايتد منافسه على اللقب في 17 يناير/كانون الثاني المقبل ستقام بدون جماهير.

ولن يسمح لجاره إيفرتون بحضور جماهير، بعد غد الجمعة عندما يستضيف وست هام يونايتد، بينما ستقام مباراته في الدور الثالث لكأس الاتحاد أمام روثرهام يونايتد في التاسع من الشهر المقبل دون جماهير أيضا.

وكان فريقا مرسيسايد بين عدد قليل من أندية الدوري الممتاز التي سُمح لها باستضافة 2000 متفرج في وقت سابق هذا الشهر، بعد تصنيفهما في البداية ضمن المستوى الثاني من القيود، بعد رفع الإغلاق في البلاد لمدة شهر.

لكن الحكومة البريطانية، قالت اليوم إن منطقة مدينة ليفربول ستنتقل للمستوى الثالث من القيود في تمام الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش غدا الخميس، بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للمستوى الثالث من القيود تقام كافة الفعاليات الرياضية بدون جماهير حتى اشعار آخر.