ميسي معرض للإيقاف حتى 12 مباراة بعد طرده في نهائي كأس السوبر

ذكرت تقارير أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الأسطوري، قد يواجه عقوبة الإيقاف عن اللعب من 4 حتى 12 مباراة بسبب طرده في نهائي كأس السوبر الإسباني. بحسب ما ذكرته صحيفة "أس" الرياضية.

وحصل النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة على الطرد المباشر قرب النهاية، بعدما اعتدى على أسيير بياليبري وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "تقنية الفار".

ويعتبر الطرد التي تحصل عليه البرغوث الأرجنتيني هو الأول له في مسيرته الكروية مع النادي الكتالوني.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

لكن اللاعب الأرجنتيني شارك قبلها بشكل إيجابي حيث ساعد برشلونة على التقدم في النتيجة قبل الاستراحة بخمس دقائق، وسدد ميسي كرة ارتدت إلى زميله أنطوان جريزمان ليسجل هدفه الأول من بين هدفين له في المباراة النهائية.

Lionel Messi has been sent off for the first time in his Barcelona career 🔴 pic.twitter.com/zLPEAmCP9b — B/R Football (@brfootball) January 17, 2021

وانتزع فريق أتليتيك بيلباو كأس السوبر الإسبانية من نادي برشلونة، حيث فاز الأول بنتيجة 3-2 بعد وقت إضافي في نهائي مساء الأحد.