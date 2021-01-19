مونديال الأندية... الأهلي المصري يصطدم بالدحيل القطري وبايرن ينتظر الفائز

وأسفرت القرعة، التي أجريت في مقر "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية، مساء اليوم، عن مواجهة عربية خالصة بين الأهلي المصري والدحيل القطري، في الدور ربع النهائي.
🤩 The official draw for the #ClubWC 2020 is complete— FIFA.com (@FIFAcom) January 19, 2021
🏆 Bring on 4 February! pic.twitter.com/lYZYJuv5S4
بينما أوقعت القرعة فريق تيغريس أونال المكسيكي، في مواجهة نظيره الكوري الجنوبي أولسان هيونداي.
وفي الدور نصف النهائي سيواجه بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل.
فيما سيواجه بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، الفائز من مباراة تيغريس أونال وأولسان هيونداي.
الدور ربع النهائي يوم 4 فبراير:
المباراة الأولى: تيغريس أونال المكسيكي - أولسان هيونداي الكوري
المباراة الثانية: الدحيل القطري - الأهلي المصري
الدور نصف النهائي يوم 7 فبراير:
الفائز من المباراة الأولى - بطل أمريكا الجنوبية
الفائز من المباراة الثانية - بايرن ميونخ
والنهائي سيكون يوم 11 فبراير بين الفريقين الفائزين في مبارتي الدور النصف النهائي.
يذكر أن قطر تستضيف بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.
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