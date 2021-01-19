مونديال الأندية... الأهلي المصري يصطدم بالدحيل القطري وبايرن ينتظر الفائز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قرعة كأس العالم للأندية 2020، التي تنطلق في 4 فبراير/ شباط المقبل، في الدوحة بقطر.

وأسفرت القرعة، التي أجريت في مقر "فيفا" بمدينة زيورخ السويسرية، مساء اليوم، عن مواجهة عربية خالصة بين الأهلي المصري والدحيل القطري، في الدور ربع النهائي.

🤩 The official draw for the #ClubWC 2020 is complete



🏆 Bring on 4 February! pic.twitter.com/lYZYJuv5S4 — FIFA.com (@FIFAcom) January 19, 2021

بينما أوقعت القرعة فريق تيغريس أونال المكسيكي، في مواجهة نظيره الكوري الجنوبي أولسان هيونداي.

وفي الدور نصف النهائي سيواجه بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل.

فيما سيواجه بطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد، الفائز من مباراة تيغريس أونال وأولسان هيونداي.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

الدور ربع النهائي يوم 4 فبراير:

المباراة الأولى: تيغريس أونال المكسيكي - أولسان هيونداي الكوري

المباراة الثانية: الدحيل القطري - الأهلي المصري

الدور نصف النهائي يوم 7 فبراير:

الفائز من المباراة الأولى - بطل أمريكا الجنوبية

الفائز من المباراة الثانية - بايرن ميونخ

والنهائي سيكون يوم 11 فبراير بين الفريقين الفائزين في مبارتي الدور النصف النهائي.

يذكر أن قطر تستضيف بطولة العالم للأندية بمشاركة 6 أندية خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير.