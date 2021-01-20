اللاعب يودع زملاءه... تفاصيل فسخ الأهلي المصري تعاقده مع جيرالدو

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، فسخ عقد المحترف الأنغولي جيرالدو دا كوستا بعد مفاوضات بين الطرفين منذ فترة، شهدت مماطلة من اللاعب.

وقال مدير التعاقدات بالنادي أمير توفيق في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الأربعاء، أن

"الاتفاق تم مع جيرالدو على فسخ التعاقد بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين".

من جانبه، قام اللاعب بتوديع الفريق والجهاز الفني، وقام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بشكر اللاعب عن الفترة التي قضاها في النادي.

وكان جيرالدو انتقل إلى صفوف الأهلي قادما من فريق بريميرو دي أوجستو الأنغولي في يناير من عام 2019، ليحقق المحترف الأنجولي بطولة الدوري في مناسبتين ودوري أبطال أفريقيا بالنسخة الأخيرة.

واستبعد جيرالدو من حسابات المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مؤخرًا خاصة بعد التعاقد مع المحترف الزامبي والتر بواليا قادمًا من فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويمتلك الأهلي حاليا بعد رحيل جيرالدو من الأجانب كل من التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والمالي أليو ديانج والمغربي بدر بانون والزامبي والتر بواليا.