أهداف يوفنتوس وبولونيا 2-0 في الدوري الإيطالي... فيديو

حقق يوفنتوس فوزا سهلا على ضيفه بولونيا، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد بملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وتناوب لاعبي الوسط على تسجيل أهداف يوفنتوس، بعدما سجل أرثور هدف التقدم في الدقيقة 15، وأضاف وستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 71.

يوفنتوس 2 × 0 بولونيا | أهداف المباراة pic.twitter.com/s2tqCqqGIa — العميد(ابو ريان) (@Mmalameed) January 24, 2021

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 36 من 18 مباراة ليحتل المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن المتصدر ميلان.

بينما توقف رصيد بولونيا عند النقطة 20 من 19 مباراة ليحتل المركز الثالث عشر.

وعاد يوفنتوس لتحقيق الانتصارات في الدوري، بعدما خسر بنتيجة 2-0 من إنتر ميلان صاحب المركز الثاني في الجولة الماضية بالدوري الإيطالي.