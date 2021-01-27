خروج منتخب مصر بركلات الترجيح من كأس العالم لليد أمام الدنمارك... والسيسي يعلق

خرج منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني، من ربع نهائي كأس العالم لليد على يد الدنمارك، بطل العالم، بركلات الترجيح.

وودع منتخب مصر لليد البطولة، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل مع أبطال العالم، بنتيجة 35-35.

ولكن تمكن الدنمارك من الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-4، بعدما أهدر أحمد الأحمر، وعلي الزين، نجما منتخب مصر ركلتي الترجيح.

وسيلعب منتخب مصر لليد في الفترة المقبلة على المراكز من الخامس إلى الثامن.

فيما صعد منتخب الدنمارك إلى نصف النهائي في انتظار الفائز من مواجهة السويد مع قطر.

تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة.



شكراً لكم. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) January 27, 2021

​وحرص الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على توجيه رسالة إلى منتخب مصر، عقب خسارته التي وصفها بـ"المشرفة".

وقال السيسي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": " تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد، على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك".

وتابع الرئيس المصري بقوله: "قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة... شكراً لكم".

كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم.. فخورين جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات — Mohamed Salah (@MoSalah) January 27, 2021

​كما قال نجم منتخب مصر لكرة القدم وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في تغريدة عبر حسابه: "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم... فخورين جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".