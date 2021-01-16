وزيرة الصحة المصرية توجه رسالة إلى المنتخبات المشاركة في مونديال اليد

وجهت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، رسالة إلى وفود المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، أكدت فيها حرص الدولة المصرية على صحة وسلامة جميع المشاركين في البطولة وتوفير كل وسائل الحماية الصحية لهم.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، مؤكدة على توفير التأمين الطبي لجميع فعاليات البطولة، والتشديد على الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية.

وأشارت الوزيرة إلى استقرار الأوضاع في مصر فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد مقارنة بالعديد من دول العالم.

وأكدت وزيرة الصحة المصرية على متابعة مستجدات أوضاع العمل بخطة التأمين الطبي للبطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٣ حتى ٣١ من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكانت نتيجة القرعة أن جاءت مصر في المجموعة السابعة مع أبطال العالم 4 مرات منتخب السويد، وأيضًا منتخبات تشيلي ومقدونيا الشمالية، بينما تقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال الذى عقد مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري.

يذكر أن مصر تستضيف النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، بحسب "بوابة الأهرام" التي أشارت إلى أنه تمت زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.

وأوضحت "بوابة الأهرام" أن البطولة تقام على 4 صالات هي الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.