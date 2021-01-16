منتخب مصر يستعد للقاء مقدونيا في مونديال اليد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة المدير الفني الإسباني باروندو جارسيا، لمواجهة نظيره المقدوني، ضمن منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم.

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم السبت، في تقرير أشارت فيه إلى أن، لاعبي المنتخب انهوا مرانهم الرئيسي، أمس الجمعة، بعد خوض تدريبات جيمانيزيوم، الخميس.

ولفتت إلى أن منتخب مصر فاز على تشيلى (35 / 29) يوم الأربعاء، فى لقاء افتتاح مونديال العالم.

ولفت التقرير إلى أن اللاعب أحمد الأحمر، شارك في تدريبات المنتخب بعد تعافيه من إصابة في الظهر حرمته من المشاركة في مباراة الافتتاح، بينما عقد باروندو المدير الفني للمنتخب، اليوم السبت، محاضرة فنية مع اللاعبين بالفيديو، شرح خلالها نقاط القوة والضعف في أداء منتخب مقدونيا الشمالية.

ومن المنتظر أن يعلن المدير الفني للمنتخب قائمة المباراة التي تتضمن 16 لاعبا واستبعاد 4 لاعبين، حيث يشارك منتخب مقدونيا في كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 بدلا من التشيك التى أعلنت انسحابها بسبب انتشار حالات فيروس كورونا فى صفوف الفريق.

وحصل منتخب مصر على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة بألمانيا والدنمارك 2019 في التتويج بميدالية عالمية والظهور لأول مرة على منصة التتويج بالبطولة العالمية التي تقام في ظروف استثنائية.

وكانت نتيجة القرعة أن جاءت مصر في المجموعة السابعة مع أبطال العالم 4 مرات منتخب السويد، وأيضًا منتخبات تشيلي و مقدونيا الشمالية، بينما تقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد بدون جمهور، حيث جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال الذى عقد مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري.

يذكر أن مصر تستضيف النسخة 27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال بمشاركة ‏32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، بحسب "بوابة الأهرام" التي أشارت إلى أنه تمت زيادة عدد المنتخبات، حيث كان يشارك بالبطولة 24 منتخبا فقط على مدار السنوات الماضية.

وأوضحت "بوابة الأهرام" أن البطولة تقام على 4 صالات هي الصالة الرئيسية باستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.