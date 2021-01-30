نيوكاسل يتجاوز المأزق بفضل ثنائية ويلسون في الفوز على إيفرتون

احتفل نيوكاسل يونايتد بأول فوز في آخر عشر مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليخف الضغط قليلا على المدرب ستيف بروس بعدما أحرز كالوم ويلسون هدفين في الانتصار المستحق 2-صفر على مضيفه إيفرتون اليوم السبت.

وابتعد نيوكاسل صاحب المركز 16 عن منطقة الهبوط عندما أحرز ويلسون هدفيه 50 و51 في الدوري ليرتفع رصيد الفريق إلى 22 نقطة من 21 مباراة متقدما بتسع نقاط على فولهام الذي يحتل المركز 18 ويملك مباراتين مؤجلتين.

وبقي إيفرتون في المركز السابع وله 33 نقطة من 19 مباراة بعد أداء مخيب حيث أهدر ويلسون فرصتين قبل أن يمنح التقدم للفريق الضيف بضربة رأس رائعة في الدقيقة 73.

وأبعد جوردان بيكفورد حارس إيفرتون ضربة رأس من ويلسون في الدقيقة 30 ثم أطاح مهاجم نيوكاسل بكرة خارج الملعب في بداية الشوط الثاني بينما كان جيمس رودريجيز وريتشارليسون قريبين من هز الشباك لصاحب الأرض.

وافتقر إيفرتون للإبداع مع فشل جيلفي سيجوردسون، الذي شارك في مباراته رقم 300 في الدوري الممتاز، في فك شفرة دفاع نيوكاسل.

وكاد ويلسون أن يضيف هدفه الثاني في الدقيقة 87 لكن تسديدته التي غيرت اتجاهها اصطدمت بالقائم لكنه حسم الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.