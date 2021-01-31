للمرة الثانية على التوالي... الدنمارك تتوج ببطولة العالم لكرة اليد

وأقيمت المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي المونديال، مساء اليوم الأحد، على صالة استاد القاهرة وانتهت بفوز الدنمارك على السويد بنتيجة 26-24.
وبذلك استطاع منتخب الدنمارك بقيادة أسطورته العملاق ميكيل هانسن تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بالبطولة الماضية عام 2019 بعد فوزه على النرويج.
🔴 بطل العالم في اخر نسختين الدنمارك فاز بجميع مبارياته وبفارق هدفين على الاقل، المباراة الوحيدة التي تعثر فيها كانت امام منتخب مصر والتي انتهى وقتها الاصلي بالتعادل 💪💪💪🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/SCVa7CiYsM— Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) January 31, 2021
وبإضافتها اللقب الثاني في تاريخها، تساوت الدنمارك مع كل من ألمانيا وروسيا وأسبانيا.
🇩🇰 الدنمارك أبطال العـ🏆ـــ🌍ـــ 🏆ـالم للمرة الثانية على التوالي! 🔥#مصر2021 | @dhf_haandbold | #Håndbold | #GODenmark pic.twitter.com/IrU8Vor8ZH— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 31, 2021
وكان محاربو الفايكنج قد تأهلوا إلى نهائي مونديال اليد بعد فوزهم على إسبانيا بطل أوروبا بنتيجة 35-33، فيما تأهلت السويد للنهائي بعد فوزها على فرنسا بنتيجة 32/26.
ونظمت مصر كأس العالم لكرة اليد النسخة 27 رجال خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.
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