للمرة الثانية على التوالي... الدنمارك تتوج ببطولة العالم لكرة اليد

خطف منتخب الدنمارك لكرة اليد فوزا صعبا من نظيره السويدي بفارق هدفين ليتوج ببطولة العالم المقامة في مصر.

وأقيمت المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي المونديال، مساء اليوم الأحد، على صالة استاد القاهرة وانتهت بفوز الدنمارك على السويد بنتيجة 26-24.

وبذلك استطاع منتخب الدنمارك بقيادة أسطورته العملاق ميكيل هانسن تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بالبطولة الماضية عام 2019 بعد فوزه على النرويج.

🔴 بطل العالم في اخر نسختين الدنمارك فاز بجميع مبارياته وبفارق هدفين على الاقل، المباراة الوحيدة التي تعثر فيها كانت امام منتخب مصر والتي انتهى وقتها الاصلي بالتعادل 💪💪💪🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/SCVa7CiYsM — Egypt Sports Network (@ESNEgypt_) January 31, 2021

وبإضافتها اللقب الثاني في تاريخها، تساوت الدنمارك مع كل من ألمانيا وروسيا وأسبانيا.

وكان محاربو الفايكنج قد تأهلوا إلى نهائي مونديال اليد بعد فوزهم على إسبانيا بطل أوروبا بنتيجة 35-33، فيما تأهلت السويد للنهائي بعد فوزها على فرنسا بنتيجة 32/26.

ونظمت مصر كأس العالم لكرة اليد النسخة 27 رجال خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.