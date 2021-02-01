بسبب عدم قناعة موسيماني به... الأهلي يعير هذا اللاعب إلى "المقاولون"

ووفقا لبوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد أنهى نادي المقاولون العرب إجراءات قيد رامي ربيعة لاعب الأهلي بعد الحصول على توقيعه وموافقة الأهلي على إعارته لنهاية الموسم.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد أظهر عدم قناعة بمستوى رامي ربيعة، وقرر عدم وضعه في قائمة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وبحسب موقع "الوطن سبورت"، فإن ربيعة رفض السفر مع الفريق إلى قطر، وأكدت وسائل إعلام رياضية مصرية أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي تدرس فرض غرامة مالية على رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب خروجه بتصريحات صحفية يهاجم خلالها قرارت الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعدما قرر استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الدوحة بين يومي 4 و11 من شهر فبراير/شباط المقبل.

ويحقق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مع رامي ربيعة، بعد عودته من قطر على أن يجري تحديد قيمة الغرامة بعد الوقوف على أسباب خروج اللاعب بتصريحات في وسائل الإعلام دون إذن من الجهاز الفني.

لكن اللاعب وفي تصريحات صحفية رد قائلا: "هو أنا مجنون عشان أرفض أسافر للمونديال؟"، مؤكدًا أن كل ما في الأمر أنه تفاجأ بعدم إدراج اسمه ضمن قائمة الفريق الرسمية التي سوف تشارك بالمونديال دون أن يتحدث معه بيتسو موسيماني، المدير الفني للمارد الأحمر.

وبرر ربيعة، قائلا: "وفقًا لمعلوماتي سفري مع البعثة سيقتصر على وجودي في فندق إقامة البعثة فقط، دون حتى القدرة على التواجد فى الملعب، لأنني لا أحمل بطاقة مسجلة باسمي ضمن قائمة الفريق، وكأني سأذهب فقط للتسوق في قطر".

وقال إنه يحترم وجهة نظر المدير الفني للفريق سواء شارك أو جلس احتياطيًا، لكنه عاد وأكد أن عدم وجود اسمة بشكل نهائي أثار لديه تساؤلات كثيرة، لم يجد إجابة لها، خصوصًا وأن الجهاز الفني لم يخطره باستبعاده من قائمة الفريق.

وقال:"لست لاعبًا صغيرًا، لقد سبق وأن شاركت مع الأهلي مرتين في كأس العالم للأندية، كما أنني شاركت في بطولة إفريقيا التى حقق الفريق لقبها ولم أغب سوى عن مباراتي الوداد في نصف النهائي".