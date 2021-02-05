بعقد جديد مع باريس سان جيرمان... نيمار يرد على الحديث عن انتقاله

يبدو أن البرازيلي "نيمار" قد حسم قراره بالبقاء في نادي باريس سان جيرمان، وعدم الانتقال إلى أي من الدوريات الأخرى.

ففي حوار مع "ديلي ميل"، أكد نيمار أنه على وشك توقيع عقد مدته أربع سنوات، بمئات الملايين من الدولارات.

وشدد نيمار أن دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان وكأس العالم مع البرازيل لا يزالان هدفه الكبير.

يشار إلى أنه ومنذ مجيء نيمار إلى فرنسا لاعبا في باريس سان جيرمان ومع كل موسم انتقالات، كان الحديث يتصاعد عن عودته إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وتعد صفقة شراء نيمار هي الصفقة الأولى وقتها حيث جعلته لاعب كرة القدم الوحيد في العالم بقيمة 200 مليون جنيه استرليني.

وقد ارتبط البرازيلي نيمار على مدار السنوات الماضية بعدة أندية إنجليزية، أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي، لكنه لم يلعب في أوروبا سوى لناديي برشلونة الإسباني وسان جيرمان.

وتحدث نيمار في حواره عن قلة اهتمامه بالدوري الإنجليزي، قائلا: "لا أشاهد الكثير من مباريات البريمييرليغ، لكني أسمع أن هناك الكثير من الاحتكاك الجسدي أثناء المباريات".

وسبق للمهاجم البرازيلي مواجهة الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، حيث خاض 6 مباريات ضد فرق إنجليزية، فاز فيها بـ 5 مباريات، وخسر واحدة.

وقال في الحوار: "بعيدا عن كرة القدم، فأعتقد أن عام 2020 غيّر آمالنا وتوقعاتنا، أليس كذلك؟، فجائحة كورونا دفعتنا للتفكير بشكل مختلف، لذا أظن أنني أود معانقة الجميع كما اعتدنا على فعل ذلك قبل انتشار فيروس كورونا".

يذكر أن نيمار، الذي يلعب ضمن صفوف سان جيرمان منذ 2017، نجح في الوصول مع الفريق الفرنسي إلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، لكنه تعرض للخسارة على يد بايرن ميونيخ الألماني بهدف دون رد.