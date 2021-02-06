بعد هزيمة الدحيل القطري... تركي آل الشيخ يحسم جدل عقده صفقة ضد الأهلي

حسم رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، الجدل المثار بشأن عقده صفقة ضد النادي الأهلي المصري، وذلك عقب تغلبه على فريق الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية.

ونفى آل الشيخ ما ذكرته تقارير مصرية نقلا عن صحيفة "كفر ووتر" السودانية بشأن إتمامه 5 صفقات لصالح فريق "المريخ" السوداني، وذلك قبل مواجهة الأخير للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

وغرد تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تعليقا منه على الخبر: "أعتقد أن الخبر ليس مجرد خبر كاذب بل أيضا لغرض ليس رياضي".

اعتقد ان الخبر ليس مجرد خبر كاذب بل ايضاً لغرض ليس رياضي 👍 pic.twitter.com/YvRqJ6BdgY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 5, 2021

​يذكر أن النادي الأهلي المصري ونادي الزمالك المصري يشاركان في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

ويتواجد "الفريق الأحمر" حامل اللقب في المجموعة الأولى برفقة كل من المريخ السوداني، فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، بينما تواجد الزمالك في المجموعة الرابعة والتي ضمت الترجي التونسي، مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.

والأهلي هو حامل لقب البطولة بعد أن توج به، يوم الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي أطلق عليه نهائي القرن.

وفاز الأهلي المصري على الدحيل القطري بهدف نظيف في مباراة جمعت بينهما، الخميس، في إطار بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع فريق بايرن ميونخ الألماني في الثامنة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، بينما يلعب الدحيل مع أولسان هيونداي الكوري في الخامسة مساء الأحد، في مواجهة تحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس.