بعد مستواه في المباراة السابقة.. مطصفى محمد أساسي مع جلطة سراي

يلعب مهاجم الزمالك المصري أساسيا مع فريقه جلطة سراي في المباراة القادمة ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من الدوري التركي.

وبحسب موقع "يلا كورة" فقد قرر المدرب التركي فاتح تريم المدير الفني لفريق جلطة سراي التركي الدفع بمهاجم الفريق مصطفى محمد ليكون أساسيًا في مباراة فريقه القادمة ضد فريق فنربخشة.

وفي المباراة السابقة ضد إسطنبول باشاك، والتي كانت هي الأولى له مع فريقه الجديد، بدأ مصطفى محمد من دكة البدلاء إلى أن تم الدفع به، ليتمكن من تسجيل هدفً عن طريق ضربة جزاء.

وانتقل المهاجم المصري صاحب الـ23 عامًا إلى صفوف جلطة سراي قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة لموسم ونصف مع أحقية الشراء النهائي.

يشار إلى أن فريق فنربخشة الذي سيلقى جلطة سراي في المباراة القادمة يتصدر ترتيب الدوري التركي بـ48 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن جلطة سراي، والذي يحتل المركز الثاني.

ويستعد مصطفى محمد للمشاركة في أولمبياد طوكيو المنتظرة، خاصة وأنه كان هداف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

يشار إلى أن الأسابيع الماضية شهدت لغطا كثيرا حول مهاجم الزمالك، بين رغبته في الاحتراف، ورغبة الزمالك في بيعه بطريقة تحقق للنادي أقصى استفادة من لاعبه.

وتلقى مصطفى محمد عرضا من فريق سانت إيتان الفرنسي، لم يوافق عليه الزمالك، طالبا مبلغا أكبر مما عرضه سانت إيتان، ما جعل رئيس النادي الفرنسي يلمح لوجود من يرغب في تلقي عمولات، وهو الأمر الذي دفع النادي المصري إلى إصدار بيان شديد اللهجة أغلق بعده ملف رحيل مصطفى محمد إلى الفريق الفرنسي.