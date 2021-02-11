كيف علق شقيق أمير قطر على فوز الأهلي المصري ببرونزية كأس العالم للأندية

وغرد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "النادي الأهلي ثالث العالم.. ألف مبروووك لبطل أفريقيا وجماهيره".
النادي #الاهلي ثالث العالم 🥉..— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) February 11, 2021
الف مبروووك لبطل افريقيا و جماهيره 👏🏻#الأهلي_بالميراس pic.twitter.com/p7Whw2lbDC
كما حرص شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، على تهنئة فريق بايرن ميونخ الألماني بفوزه بالبطولة في ختامها اليوم، إذ كتب عبر حسابه على "تويتر": "بحمد الله وتوفيقه، اختتمت بطولة كأس العالم للأندية "فيفا" قطر 2020 التي حسم لقبها نادي بايرن ميونخ على حساب تيجريس أونال للمرة الثانية في تاريخه.. نبارك للفريق البافاري وللجهة المنظمة على النجاح الباهر للبطولة رغم التحديات الصحية الاستثنائية".
بحمد الله وتوفيقه، اختتمت بطولة #كأس_العالم_للأندية FIFA قطر ٢٠٢٠™️التي حسم لقبها نادي بايرن ميونخ على حساب تيجريس أونال للمرة الثانية في تاريخه ..— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) February 11, 2021
نبارك للفريق البافاري وللجهة المنظمة على النجاح الباهر للبطولة رغم التحديات الصحية الاستثنائية ..@FCBayern @TigresOficial
وكان النادي الأهلي المصري قد تغلب على بالميراس البرازيلي بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح مساء، اليوم الخميس، عقب التعادل في الوقت الأصلي سلبيا دون أهداف.
وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على "الدحيل" القطري بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء.
وعلى الرغم من أن المباراة تُحتسب تعادل لأنها انتهت بركلات الترجيح لكن هذه هي أول مرة يتخطى فيها الأهلي عقبة أي منافس برازيلي في مباراة ودية أو رسمية.
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