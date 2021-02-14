طبيب الأهلي المصري يكشف موعد عودة المصابين

حدد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، مواعيد عودة اللاعبين المصابين في النادي الأهلي، والذين يصل عددهم إلى 5 لاعبين.

وبحسب موقع "يلا كورة" فقد أكد أبو عبلة أن نجم الفريق وليد سليمان سيعود إلى التدريبات في غضون أسبوعين أو ثلاثة، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات بعد إعلان جاهزيته بشكل كامل".

وأكد أيضا أن كريم نيدفيد وناصر ماهر سينتظمان في التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

وقال: "كريم نيدفيد يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، وسينهي القياسات العضلية التي يؤديها هذا الأسبوع ثم سيشارك في التدريبات الجماعية".

وعن ناصر ماهر أكد أبو عبلة أن "ناصر ماهر الذي كان يعاني من إصابة في الكتف سيشارك في التدريبات بشكل جزئي خلال أسبوع"

وبخصوص اللاعب محمد محمود فقد أوضح طبيب الأهلي أنه "بدأ المرحلة الأخيرة للتأهيل، وسيبدأ المشاركة في التدريبات بشكل جزئي بعد شهر كامل".

وأوضح أن اللاعب محمود متولي والذي كان قد تقرر غيابه عن الملاعب لمدة 9 أشهر، قد مر منهم 6، وهو في طريقه للتعافي من إصابته في الرباط الصليبي بعد 3 أشهر، مؤكدا أنه يسير في برنامجه التأهيلي بشكل جيد.

يشار إلى أن الأهلي كان قد أعلن غياب مهاجم الفريق صلاح محسن لمدة 10 أيام، بما يعني أنه لن يلحق بمباراة المريخ السوداني المقررة يوم الثلاثاء القادم.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا استعدادا لمواجهة المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن الأهلي حامل لقب المسابقة سيستضيف المريخ يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات باستاد القاهرة.