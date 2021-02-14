الفريق الروسي لهوكي الجليد يفوز للمرة الـ 9 في الجولة الأوروبية

وسع الفريق الروسي لهوكي الجليد سلسلة انتصاراته القياسية في الجولة الأوروبية، بعد فوزه على المنتخب التشيكي، اليوم الأحد، في مالمو جنوب السويد بالترتيب العام قبل الموعد المحدد.

وهنأ رئيس الاتحاد الروسي لهوكي الجليد، فلاديسلاف ألكسندروفيتش تريتياك، المنتخب الوطني الروسي على تحقيقه هذا الفوز المبكر وعبر عن سعادته بأداء الفريق الروسي في المرحلة السويدية من الجولة الأوروبية.

وقال تريتياك: "إنني الآن سعيد للغاية ، كل فوز في السويد هو نصر للمنتخب الوطني الروسي وكل مرحلة من مراحل الجولة الأوروبية هي مرحلة تحضيرية لكأس العالم، ليس فقط هذا العام ، ولكن أيضا للمستقبل" .

وتابع: "لدينا لاعبين صغارا يظهرون أنفسهم، نحن نمنح الجميع فرصة الظهور، ونرى إمكانيات اللاعبين ليس فقط لليوم، ولكن أيضا على مدى العامين المقبلين، ومن المهم أن يقاتل الرجال ويظهروا لعبة الهوكي بطريقة جيدة ".

ويعتبر هذا الفوز بالنسبة للفريق الروسي هو التاسع في مباريات الجولة الأوروبية، فالفريق الروسي من أقوى الفرق في العالم حيث تمكن من الفوز 5 مرات ببطولة العالم لهوكي الجليد، كما فاز بميداليتين أولمبيتين فضية وبرونزية، ويحتل حاليا التصنيف الثاني في العالم بعد كندا.