مدير الكرة في "الطلائع" المصري يكشف موقف النادي من رحيل محمد بسام

قال أحمد مهدي، مدير الكرة في نادي طلائع الجيش المصري، إن إدارة فريقه لا تمنع رحيل أي لاعب في حال لم يحدث تعارض مع مصلحة النادي.

ولفت مهدي إلى أن اللعب أمام الأهلي المصري يتطلب التركيز لـ 100 دقيقة وليس 90 دقيقة، في إشارة إلى التركيز العالي الذي يجب أن يتحلى به لاعبو الفريق، بحسب ما ذكره موقع "يلا كورة" المصري، اليوم الاثنين.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش (2 - 1) في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة "دوري وي" المصري، بحسب الموقع

وقال أحمد مهدي، مدير الكرة في نادي الطلائع: "لعبنا مباراة جيدة أمام الأهلي وسنحت لنا أكثر من فرصة لتغيير نتيجة المباراة".

وعن رحيل محمد بسام، حارس مرمى الفريق، قال مهدي: "القرار يعود لمجلس إدارة النادي لما يراه في مصلحة النادي واللاعب"، مضيفا: "طالما سيستفيد النادي من بيع اللاعب مع وجود بديل وعدم حدوث خلل أو تعارض مع مصلحة الفريق فلا نمانع".

وبعد المباراة أصبح النادي الأهلي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بينما ظل رصيد فريق طلائع الجيش عند 10 نقاط، محتلا بها المركز 15 في ترتيب الدوري، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.