"صاعقة جديدة للزمالك"... الطلائع يواجه الأهلي في كأس السوبر المصري

تلقى نادي الزمالك المصري صاعقة جديدة بكونه لن يكون ضمن طرفي بطولة كأس السوبر المصري.

وخسر الزمالك، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر.



وبذلك تأكد خوض طلائع الجيش لمباراة كأس السوبر المصري موسم (2019–2020) ضد الأهلي، بعد تأهل الفريقين إلى نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل.

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مازن مرزوق، "بطل الدوري سيواجه بطل الكأس في السوبر المصري أو وصيف الكأس حال تتويج فريق واحد بلقبي الدوري والكأس"".

وفاز الأهلي بلقب الدوري المصري وحل الزمالك وصيفا، ثم صعد الفريق الأحمر لنهائي كأس مصر مع طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش أيضا بغض النظر عن نتيجة نهائي الكأس، في لقاء السوبر المصري، والذي لم يتم تحديد موعده أو مكان إقامته.