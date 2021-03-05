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    ظهير النادي الأهلي المصري، التونسي علي معلول

    مصادر في الأهلي: معلول لن يلحق بمباراة الإسماعيلي القادمة

    © AFP 2021 / FABRICE COFFRINI
    رياضة
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    أكدت مصادر في النادي الأهلي المصري أن لاعب الفريق علي معلول لن يلحق بمباراة فريقه القادمة أمام النادي الإسماعيلي.

    وبحسب تصريحات لموقع "يلا كورة" فقد أكدت المصادر عدم جاهزية التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي للحاق بمباراة فريقه القادمة مع الدراويش. 

    فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وأوضحت المصادر أن السبب الرئيسي لطول فترة تأهيل معلول، يعود إلى أن الإصابة عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة بايرن ميونيخ التي جرت بالدوحة في نصف نهائي بطولة العالم للأندية التي حصل فيها الأهلي على الميدالية البرونزية بعد أن فاز بالمركز الثالث.

    وأكد أن هناك صعوبة في لحاق علي معلول بمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري، وهناك محاولات لتجهيزه لرحلة الكونغو لمواجهة فيتا كلوب في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال إفريقيا.

    وعن اللاعب وليد سليمان أكدت المصادر أن وليد يحتاج إلى فترة ما بين أسبوع إلى 10 أيام ليكون جاهزا بشكل كامل للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، حيث يؤدي حالياً برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

    وكان وليد قد غادر مباراة فريقه أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري التي جرت في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، باستاد المكس بالإسكندرية، وثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

    يشار إلى أن النادي الأهلي سيواجه فريق فيتا كلوب الكونجولي غدا السبت في الجولة الثالثة، من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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